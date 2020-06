Milano: un centinaio di anarchici in un piazzale Loreto blindato per protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di militanti di varie sigle della rete anarchica milanese e della Lombardia è presente in un piazzale Loreto blindato dalla Polizia e dai Carabinieri per il corteo "Non vogliamo tornare alla normalità - Lottare è l'unico modo per poter respirare". La manifestazione, organizzata da Tilt - Voci da una società in cortocircuito, è quella considerata più 'calda' dalle Forze dell'ordine che hanno chiuso con un ingente cordone di sicurezza le vie d'accesso alla piazza. Al momento la situazione è tranquilla e i manifestanti stanno scandendo solo qualche coro contro la Polizia. (Rem)