Milano: anarchici partiti in corteo verso via Padova

- A Milano sono partiti in corteo verso via Padova, in direzione opposta al centro, i circa 250 manifestanti appartenenti a varie sigle della rete anarchica milanese e della Lombardia riunitosi oggi pomeriggio alle 16 in un piazzale Loreto blindato dalle Forze dell'ordine. Dietro lo striscione "Contro lo Stato sfruttamento e repressione delle lotte" e scandendo i cori "I morti in Lombardia chiedono vendetta, Confindustria che tu sia maledetta", "Chiediamo diritti, ci mandano la Polizia e questa la loro democrazia" e "Contro lo Stato che ci fa ammalare, rivolta nelle carceri, sciopero generale", i contestatori si sono mossi nonostante i divieti anti-Covid di fare corteo. La situazione è monitorata da Polizia e Carabinieri. (Rem)