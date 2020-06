Regionali: Pd Puglia, pronti a nuova sfida rivolta a futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd Puglia "si rammarica che la prima risposta all'appello all'unità rivolto dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando alle forze che sostengono il governo Conte e che non intendono sostenere Michele Emiliano alle prossime regionali sia stata la formalizzazione della corsa in solitaria della coalizione formata da Italia viva, Azione e +Europa", lo sottolineano in una nota i democratici della Ragione. "Tale divisione è illogica, soprattutto in un tempo di crisi come questo, in cui dovrebbero prevalere spirito di responsabilità e consapevolezza dell'importanza di dare continuità all'azione di governo del presidente Emiliano, che peraltro ha gestito bene l'emergenza Covid", rimarcano. (segue) (Com)