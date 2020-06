Abruzzo: Marsilio su bonifica discariche di Bussi, governo non risponde, ora fronte comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’annullamento della gara da parte del ministero, ha continuato, “ci dobbiamo affidare alla buona volontà di Edison di rispettare la legge e di presentare un progetto ugualmente valido e in tempi utili”. Il timore, ha spiegato Marsilio, è che Edison faccia resistenza: ci vorranno anni per arrivare a un progetto condiviso e condivisibile. “Per questo insieme alla provincia di Pescara e al comune di Bussi andremo in giudizio, e chiederemo al ministero di annullare questa revoca della gara e di procedere all’assegnazione dell’appalto che consentirebbe già domani di iniziare i lavori, e di farlo in danno di Edison ovviamente”, ha concluso il presidente, sottolineando che il ministero “i soldi li deve solo quantificare: nessuno vuole fare regali a Edison, che anzi dovrà rimborsare le spese fino all'ultimo centesimo”. “Ma è molto più facile recuperare i soldi dalle floride casse di Edison piuttosto che sperare nella sua collaborazione per fare un progetto serio e credibile di bonifica in tempi brevi", ha detto. (Com)