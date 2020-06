Regionali: Laboccetta (Polo Sud), mortificante calma piatta, Caldoro sì, Caldoro no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sembra quasi che il centrodestra in Campania abbia deciso di perdere a tavolino pesantemente. Una insopportabile calma piatta avvolge Forza Italia. Tutti in silenziosa attesa che si chiuda una insopportabile e mortificante telenovela. Caldoro si, Caldoro no”. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. “A questo - ha proseguito - aggiungasi il silenzio sospetto di Silvio Berlusconi. Una cosa veramente triste e per certi versi deprimente. I forzisti Campani asserragliati in un bunker non dormono sonni tranquilli. Il plotone di Mara Carfagna che da tempo ha piazzato cariche micidiali per sabotare la candidatura Caldoro attende sulla riva del fiume. Una logorante guerra di nervi combattuta per non fare prigionieri. Uno spettacolo veramente desolante. Eppure c'e' ancora tanta gente che non vuole correre da De Luca con il cappello in mano”, ha concluso Laboccetta. (Ren)