Abruzzo: lavori a Monte delle Vitelle nel Pnalm, Wwf chiede chiarimenti (2)

- "Abbiano inviato una nota al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e al Cta di Pescasseroli - dichiara Santilli - per chiedere chiarimenti circa le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi, soprattutto in considerazione del fatto che si opera in un'area così importante dal punto di vista naturalistico e in un periodo dell'anno particolarmente delicato perla flora e per la fauna, come quello della stagione riproduttiva". L'Associazione, inoltre, chiede se sia stata realizzata la necessaria procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/Cee "Habitat", visto che si agisce anche all'interno di un sito Sic. "Siamo certi - conclude Santilli - che ogni azione che possa recare danno all'interno dell'area protetta o dei siti di interesse comunitario alle specie e agli habitat da essi tutelati verrà prontamente scongiurata dagli Enti preposti al controllo e alla gestione dell'area". (Gru)