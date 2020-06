Coronavirus: terminata manifestazione in piazza Duomo per commissariamento sanità lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata pochi minuti fa sulle note di "Bella Ciao" la manifestazione in piazza Duomo a Milano "Salviamo la Lombardia", organizzata da varie sigle dell’associazionismo, tra cui Milano 2030, Medicina Democratica, Arci, Acli, i Sentinelli e Casa Comune, con l’adesione anche di Fiom Cgil, Giovani Democratici e Sardine. L’iniziativa, a cui hanno partecipato qualche migliaio di persone, nel rispetto del distanziamento sociale, puntava a ribadire la richiesta di commissariamento della sanità lombarda, a causa della gestione dell’emergenza sanitaria da parte della Regione. Durante le quasi due ore di presidio, numerose sono state le testimonianze di parenti delle vittime e sanitari. "Non abbiamo accettato che ci chiamassero eroi ed eroine, perché non eravamo in guerra, ma al lavoro negli ospedali a fare il nostro lavoro e a cercare di salvare delle vite. Ci siamo detti che non volevamo tornare alla normalità quando tutto questo sarebbe finito, perché questa normalità non ci piace. Noi che lavoriamo in questo campo, ci sentiamo anche un po' corresponsabili, perché quando la legge sulla salute cambiava non abbiamo sufficientemente lottato. Diritto alla salute significa che tutti e tutte hanno diritto a vivere. Le vittime non chiedono vendetta, ma verità e giustizia", ha detto un’infermiera dal palco.(Rem)