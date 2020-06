Campania: Laboccetta, Politica e cultura, 24 giugno confronto tra Bassolino, Caldoro, Sansoni e Demarco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Politica e cultura nell'Italia di oggi” è il tema scelto da Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud, per il confronto tra Antonio Bassolino, Stefano Caldoro e Alessandro Sansoni, Marco Demarco, nella sede del Centro Studi Pietro Golia in Napoli, Via Renovella 11. Sarà il presidente del sodalizio culturale, professore Luigi Branchini che introdurrá i lavori mercoledì 24 giugno alle ore 17.30. L’ex deputato di Napoli Amedo Laboccetta ha dichiarato: "con la tavola rotonda che abbiamo voluto organizzare ripartono le attivita' culturali nella Capitale del Sud. L'incontro del 24 giugno è il primo dei tanti appuntamenti che il Centro Studi ha messo in cantiere, dopo lo stop imposto a causa del Covid 19, e che porteremo avanti per tutta l'estate insieme agli amici della casa editrice Controcorrente”, ha concluso. (Ren)