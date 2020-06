Regionali: Bellanova, con Scalfarotto per Puglia non contro qualcuno ma per qualcosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova ribadisce che Ivan Scalfarotto è il candidato di Italia viva "alla presidenza della Puglia". E su Facebook puntualizza: "E’ bene dirlo subito. La nostra non è e non vuole essere un'azione politica e una campagna elettorale contro qualcuno ma per qualcosa. Non ci interessa la forza dell’io ma del noi, insieme a tantissime e tantissimi che in questi anni non si sono visti rappresentati e non hanno avuto voce eppure, in silenzio e laboriosamente, hanno lavorato per una Puglia di qualità". Bellanova quindi ribadisce "mai con i sovranisti, con i populisti di ogni tipo, con chi fa e pensa la politica come favore, elargizione, paternalismo oppure solo come critica dell’esistente senza assumere responsabilità sul cambiamento", piuttosto a favore di "una politica nuova che guarda in faccia le contraddizioni e lavora per affrontarle, dando soluzioni".(Rin)