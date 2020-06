Sardegna: Solinas su centri estivi, ripresa importante per famiglie e bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per favorire la ripartenza - spiega l'assessore regionale dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale, Mario Nieddu, in riferimento al provvedimento presentato d'intesa con il collega della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu - abbiamo adottato una procedura semplificata e immediata, prevedendo che l'avvio delle attività sia subordinato alla comunicazione del progetto organizzativo tramite la presentazione di una dichiarazione, da sottoporre all'amministrazione comunale e al servizio di igiene pubblica competenti per territorio, che attesti il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Non sarà necessario attendere il via libera. Le autorità potranno avviare verifiche in qualsiasi momento, ma i gestori dei centri estivi, in cui si svolgono attività ludico-ricreative, potranno riprendere a operare subito". (segue) (Com)