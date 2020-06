Piemonte: Consiglio regionale, la prossima settimana si discute la legge di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte è convocato martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26 giugno (sempre dalle ore 10 alle 20), ancora in videoconferenza, con la presenza dei capigruppo, per il proseguimento dell’esame del disegno di legge 83 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020”. A seguire anche le mozioni sulle modalità di una eventuale indagine sull'emergenza Covid in Piemonte. Martedì 23, alle 9.30, è previsto il sindacato ispettivo (interrogazioni) mentre, alle 14, si tiene il question time con eventuale prosecuzione nella seduta di giovedì 25. Le Commissioni si riuniscono lunedì 22. Alle 11 la sesta, per l’esame delle modifiche statutarie previste dalle proposte di deliberazione 76 “Associazione Abbonamento Musei.it” e 78 “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”. All’ordine del giorno della Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, anche il parere sui criteri di assegnazione delle borse di studio Edisu, per il diritto allo studio universitario. Alle 15 la prima, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, per l’esame della proposta di deliberazione 77 “Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2019”. Mercoledì 24, chiusa la sede del Consiglio regionale in occasione della festa patronale. (Rpi)