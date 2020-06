Coronavirus: in piazza Duomo a Milano minuto di silenzio per le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta con un minuto di silenzio per le 16.534 vittime lombarde del Covid-19 la manifestazione in piazza Duomo a Milano, organizzata da alcune sigle dell'associazionismo, per chiedere il commissariamento della sanità regionale. In piazza ci sono circa 3.000 persone, disposte nel rispetto del distanziamento sociale."Dobbiamo aprire una riflessione sul sistema sanitario e sul diritto alla salute, che è un diritto fondamentale. Quello che è successo è troppo grosso per ridurlo a uno scontro ideologico e partitico", ha detto dal palco l'ex presidente di Emergency Cecilia Strada. Dopo di lei è stata la volta delle testimonianze di alcune famiglie colpite dal virus, di un medico di medicina generale e di Don Colmegna, presidente della fondazione Casa della Carità don Virginio Colmegna, che ha esortato: "Dobbiamo voltare pagina, non sarà più come prima".(Rem)