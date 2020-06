Trasporti: Di Girolamo (M5s) su linea ferroviaria Pescara-Roma, infrastrutture cruciali per rilancio del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma per il prossimo 2 luglio l’ultima riunione del gruppo di lavoro tra Regione Abruzzo, Regione Lazio, ministero dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana (Rfi), durante la quale saranno discussi i risultati raggiunti e definite con studi di prefattibilità le soluzioni individuate per il potenziamento del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara. Lo ha annunciato oggi Gabriella Di Girolamo, senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle. “Le soluzioni trovate finora rispondono alle necessità concordate nel protocollo d'intesa dal gruppo di lavoro: il collegamento lungo l’intero asse transappenninico, con tempi di percorrenza tra Pescara e Roma nell'ordine delle due ore o poco meno; tempi tra Avezzano e Roma compatibili con il pendolarismo quotidiano (nell'ordine dei 50 minuti); e servizio alle principali località lungo il tragitto, ottimizzando anche la possibilità di creare collegamenti tra L'Aquila e Roma veloci mediante un servizio misto bus autostradale-treno con interscambio”, ha spiegato, aggiungendo che il servizio veloce individuato potrà avere frequenze fino a un treno all'ora per direzione. (segue) (Gru)