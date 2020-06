Trasporti: Di Girolamo (M5s) su linea ferroviaria Pescara-Roma, infrastrutture cruciali per rilancio del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le soluzioni individuate, spiega la senatrice, figurano anche un sistema metropolitano a frequenza 30', con servizio capillare al territorio, nella bassa valle del fiume Pescara; collegamenti capillari tra Pescara e L'Aquila con un servizio veloce all'ora per direzione, più collegamenti capillari; e liberare la tratta tra Roma e Tivoli, interessata da significative potenzialità di domanda suburbana e dalla presenza dei treni di più largo raggio. Il lavoro svolto nelle rispettive commissioni Trasporti di Camera e Senato sugli aggiornamenti del contratto di programma dei lavori quinquennale tra Rfi e Mit, ha aggiunto, è sempre stato volto a produrre osservazioni sulla tratta in questione al fine di modernizzarla e equipararla alle linee di ferroviarie più importanti, come è giusto che sia una linea al centro del territorio Italiano che collega Roma alla costa est del paese, e che si interseca con la linea Adriatica. “Uno dei punti cardini di questo governo per il rilancio economico del paese è proprio l’investimento di una parte dei capitali che arriveranno dalla comunità europea sulle più importanti infrastrutture del paese, e la linea ferroviaria Pescara-Roma ne fa parte a pieno titolo”, ha concluso. (Gru)