Sardegna: Solinas su centri estivi, ripresa importante per famiglie e bambini

- I centri estivi per l'infanzia della Sardegna "riprenderanno la loro attività e lo faranno in sicurezza. La tutela della salute dei sardi è e continuerà a essere il cardine delle nostre decisioni. L'attuale situazione epidemiologica dell'Isola, caratterizzata da una circolazione virale fra le più basse in Italia, certifica l'efficacia delle misure e degli strumenti messi in campo per contrastare l'epidemia. Oggi, senza abbassare la guardia, diamo un importante segnale d'attenzione sia agli operatori del comparto, sia alle famiglie, ai giovani e ai bambini, sui quali il peso sociale e psicologico dell'isolamento degli ultimi mesi ha gravato in modo particolare". Sono le parole del presidente della Regione, Christian Solinas, che esprime soddisfazione per l'approvazione della delibera con la quale la giunta, in attuazione di quanto stabilito nell'ultima ordinanza, emanata il 14 giugno, e del Dpcm dell'11 giugno, definisce le procedure da seguire per il riavvio delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. (segue) (Com)