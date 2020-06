Molise: Romagnuolo (Lega) su acqua del Liscione, mia mozione per dire no alla Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra acqua raccolta a milioni di metri cubi - prosegue ancora Romagnuolo - in altre realtà amministrative e territoriali costituirebbe un patrimonio inestimabile, un volano eccezionale per l'economia, una ricchezza collettiva, una enorme possibilità di sviluppo del territorio e che invece nella nostra realtà così non è. Abbiamo - secondo Romagnuolo - grandi contenitori idrici, grandi strutture idrauliche, grandi numeri statistici di cui in maggior parte se ne avvantaggiano, perché sono territori diversamente valorizzati, le popolazioni dell'alta Puglia e del basso Abruzzo per non parlare dell'acqua che viaggia verso Napoli e la Campania. I contratti in essere con le altre Regioni - aggiunge - non vengono rispettati, sono inadeguati e garantiscono il mantenimento di uno stato di fatto irresponsabile e inconcepibile. Tutto questo, mentre la maggior parte dei comuni del Basso Molise hanno gravissimi e serissimi problemi idrici nelle civili abitazioni e l'agricoltura è ormai esamine, in ginocchio, anche per via dell'ormai poco raccolto, il prezzo basso pagato dai commercianti e la cattiva qualità del prodotto per mancanza d'acqua. Un'area, quella del Basso Molise, dove il Consorzio di Bonifica è al lumicino e sono più le interruzioni del flusso idrico dovute alla rottura della rete , che al regolare flusso da servire agli agricoltori tra l'altro tenuti a pagare migliaia di euro. Basti pensare al comune di Santa Croce di Magliano, dove nelle abitazioni non arriva quotidianamente l'acqua corrente e ogni famiglia è dotata di una cisterna di riserva acquistata a proprie spese. Eppoi - conclude Romaguolo - c'è sempre a Santa Croce di Magliano l'agro di Melanico, il granaio del Basso Molise, perennemente e secolarmente senza acqua. Pensiamo innanzitutto a fornire l'acqua ai nostri agricoltori del Basso Molise. Diversamente, faremo le barricate". (Gru)