Abruzzo: Piano intrastrutture, Pietrucci (Pd), e la tratta L’Aquila-Amatrice? (2)

- "Oggi, a fronte di un infinito elenco - che più che a un libro dei sogni assomiglia a un volume di incubi - esce di scena una delle opere davvero condivise e indispensabili. E infine - ma su questo torneremo ampiamente - vorrei ricordare che per 'infrastrutture' dovrebbero intendersi anche le reti idriche e fognarie (che in Abruzzo hanno indici di dispersione d'acqua spaventosi), i depuratori civili e industriali, il sistema delle connessioni internet, le opere di salvaguardia dai rischi idrogeologici e della neve, e poi tutte le reti della mobilità leggera e sostenibile (dalle piste ciclabili alle pedonalizzazioni alla sentieristica di montagna). A fronte di un elenco di interventi (classificati a priorità 'molto alta', 'alta' e 'media') - conclude Pietrucci - che ammonta alla cifra astronomica di circa 6 (sei) miliardi di euro, praticamente nulla di tutto questo è previsto. Chiedo il ritiro immediato della delibera affinché venga riscritta col contributo dei sindaci e dei soggetti in grado di individuare le vere e innovative priorità strategiche per infrastrutturare l'Abruzzo e prepararlo al futuro". (Gru)