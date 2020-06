Sardegna: Todde ottiene rinvio concorsi per autisti, differimento per opportunità di lavoro ai sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su questo tema è chiara e ferma la posizione dell'assessore, il quale auspica "che gli esami si possano svolgere al più presto nelle sedi delle autoscuole situate anche nei piccoli paesi della Sardegna. La chiusura di queste strutture crea infatti un disagio per tanti abitanti della provincia costretti a fare diversi chilometri per arrivare a sostenere i test all'interno delle Motorizzazioni". L'esponente della giunta Solinas conclude affermando che "il conseguimento della patente per aspiranti autisti consentirà ai cittadini sardi di poter partecipare ai bandi pubblici previsti dall'Azienda e di garantire inoltre un potenziamento nel servizio del trasporto pubblico, anche in vista di una prossima riapertura delle scuole". (Com)