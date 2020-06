Ponte Genova: Webuild (Salini Impregilo), completata la posa della soletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata completata oggi la posa della soletta del nuovo Ponte di Genova, costruito da Webuild (Salini Impregilo) e Fincantieri, concludendo una fase fondamentale per il completamento dell'opera previsto all'inizio dell'estate. Stando al relativo comunicato stampa, i lavori per i getti (un fiume di ottomila metri cubi di calcestruzzo che si è legato a duemila tonnellate di acciaio di armatura) si sono susseguiti in due settimane di condizioni meteo non sempre favorevoli. Sulla soletta, prosegue la nota, verrà costruita ora la strada vera e propria, con tutte le opere accessorie: montaggio del guardrail, canaline tecnologiche, canaline di drenaggio, impermeabilizzazioni, protezioni di sicurezza, illuminazione, pannelli fotovoltaici, oltre alla robotica che permetterà il monitoraggio costante del ponte. Saranno poi installati i 18 pennoni alti 28 metri in asse al viadotto. Stando alle informazioni diffuse, i lavori proseguiranno anche dopo l'apertura al traffico per smobilitare le aree di cantiere sotto l'opera. (Com)