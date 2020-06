Molise: Romagnuolo (Lega) su acqua del Liscione, mia mozione per dire no alla Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Molise "muore di sete" soprattutto nel Basso Molise, "i cittadini pagano canoni salatissimi, i comuni sono indebitati fino al collo ed io, come tutti, ho dovuto leggere sulla stampa di un incontro quasi segreto tra il dirigente della regione Molise ingnegner Pillarella e i dirigenti della Capitanata di Foggia". È quanto dichiara la consigliera regionale Aida Romagnuolo (Lega). "Trovo tutto questo di una inaudita gravità che non può rimanere in silenzio. Bisogna ribellarsi a questo scempio e iniziare una lotta dura contro chi maldestramente vuole continuare a cedere la nostra acqua alle altre Regioni. Abbiamo costituito anche noi, un Comitato a difesa dell'acqua molisana per lottare tutti insieme senza bandiere pilitiche. Venti anni fa - continua Romagnuolo - ci fu una manifestazione sulla Bifernina alla quale ero presente anche io in segno di protesta e, raggiungemmo l'obiettivo, mentre oggi, impunemente e con faziosità, chi non ha interesse a tutelare e riservare l'acqua del Molise alle nuove generazioni ha il solo interesse si distruggere il Molise e i molisani. Il Molise - prosegue Romagnuolo - con tutta la sua acqua dovrebbe approntare un piano che prevede la gratuità della stessa per tutti i molisani e, il pagamento della nostra acqua da parte delle Regioni che ne usufruiscono fino ad oggi indebitamente. Altro che decreto ingiuntivo". (segue) (Gru)