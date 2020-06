Abruzzo: lavori a Monte delle Vitelle nel Pnalm, Wwf chiede chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che arrivano da Monte delle Vitelle, in un'area all'interno del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise "sono eloquenti: una piccola traccia viene trasformata in una pista per mountain bike, in un'area in cresta dall'elevato valore conservazionistico. L'area interessata è in zona limitrofa ai ramneti abitualmente frequentati dall'orso bruno marsicano, che lo stesso Parco chiude alla frequentazione in alcuni momenti dell'anno proprio per evitare disturbo all'orso e alle specie tutelate da normative nazionali ed europee". Lo rileva oggi Antonello Santilli, presidente della Oasi Wwf Abruzzo montano. (segue) (Gru)