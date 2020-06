Abruzzo: Piano intrastrutture, Pietrucci (Pd), e la tratta L’Aquila-Amatrice?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monta la polemica in Abruzzo dopo la presentazione del Piano sulle infrastrutture strategiche, stradali e ferroviarie, adottato nei giorni scorsi dalla giunta regionale abruzzese soprattutto per quanto attiene il potenziamento e la velocizzazione della rete ferroviaria. Nelle ultime ore è il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci (Pd) a criticare la decisione "annunciata come la panacea di tutti i mali. La delibera 337/2020 sulle Infrastrutture strategiche è quanto di peggio si potesse immaginare perché non farà fare all'Abruzzo nessun passo avanti sul terreno dell'innovazione, della qualità dei collegamenti, dell'estensione dei servizi, del miglioramento ambientale, del risparmio energetico, della sicurezza e in sostanza del suo sviluppo". "Come se non fossero passati decenni - ha aggiunto - dal modello adottato ancora qualche giorno fa dalla giunta Marsilio e come se la pandemia non ci avesse insegnato nulla, spingendoci ad adottare nuovi paradigmi di sviluppo orientati alla tutela dell'ambiente e della salute, la delibera si limita ad un elenco di opere senza capo né coda. Anche con clamorose dimenticanze. Infatti, anche solo a voler stare solo sulla tipologia classica degli interventi viari, la prima cosa che salta agli occhi è la cancellazionedi un'opera che da sempre fa parte della programmazione regionale: il V lotto della SS 260 L'Aquila-Amatrice. Parliamo del tratto decisivo (a completamento dei lotti IV e III che l'Anas sta realizzando) per il collegamento trasversale appenninico. L'opera era stata prevista dalla giunta Pace, confermata dall'amministrazione Del Turco, poi dalla giunta Chiodi e per ultima ribadita dal governo guidato da Luciano D'Alfonso". (segue) (Gru)