Coronavirus: Majorino (Pd), Fontana e soci vanno fermati (3)

- Infine, rispetto alla posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha chiesto a Fontana di ammettere i propri errori, ma ha deciso di non venire in piazza e di non chiedere il commissariamento della sanità lombarda, Majorino ha commentato: "Sala ha fatto bene a esprimere sintonia sulla manifestazione: si comporta con un aplomb institutionale, non sempre ricambiato dagli assessori regionali, che non fanno altro che attaccare il comune di Milano". Il riferimento è all’esposto contro la nuova ciclabile di corso Venezia e corso Buenos Aires presentato dall’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, ma anche agli attacchi dell’assessore alle Politiche sociali e abitative Stefano Bolognini, che - lo ha attaccato l’esponente Pd - "è una figura abbastanza incredibile, perché si sono perse completamente le tracce sulle sue deleghe, gli è rimasta solo la delega di rompere le scatole alla giunta di Milano. Quindi da questo punto di vista Fontana dovrebbe prendere lezioni di stile da Sala". (Rem)