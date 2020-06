Coronavirus: da Fontana e Sala approccio aziendalistico sanità, dimissioni il minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuti e benvenute, sotto la tenda rossa trovate acqua e gel disinfettante". È iniziata con un inevitabile richiamo all'emergenza Covid la manifestazione organizzata da alcuni centri sociali di Milano insieme a Cub Lombardia (le cui bandiere erano sostenute da lavoratori stranieri), ai Cobas contro la gestione del coronavirus in Lombardia a cui hanno partecipato alcune centinaia di persone. Dal furgone allestito come "regia" due volte sono venuti il richiamo al rispetto della distanza di sicurezza. Insieme alla raccomandazione a utilizzare la mascherina, ascoltata da quasi tutti, e a rispettare il distanziamento, non rispettato da nessuno. "Quella che doveva essere la sanità migliore d'Italia, fino a che non è stata messa alla prova, si è rivelata la peggiore. L'incapacità e l'approccio aziendalistico portato avanti dalla giunta regionale e anche dal sindaco Sala, quando si tratta di fare soldi non importa il colore. La responsabilità è soprattutto del governo regionale, ne chiediamo le dimissioni che sono il primo passo, il minimo per chi ha provocato la morte di 16 mila persone, ma è solo il primo passo" viene detto durante il comizio. (Rem)