Coronavirus: Mirabelli (Pd), regione Lombardia prenda atto fallimento gestione

- Il senatore lombardo Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, presente alla manifestazione "Salviamo la Lombardia" in corso a Milano, ha affermato: "Oggi in piazza Duomo a Milano in tanti e distanziati a chiedere a regione Lombardia un cambiamento: la presa d'atto del tragico fallimento della sanità lombarda di fronte al Covid e agire di conseguenza. Non è stata sfortuna se in Lombardia ci sono stati così tanti contagi e un tasso di mortalità altissimo, il più alto d'Europa in rapporto alla popolazione e ai contagi". (segue) (Rem)