Coronavirus: Agnoletto, errori clamorosi, Fontana e Gallera se ne devono andare

- La sanità lombarda "va commissariata". Torna a chiederlo l’ex parlamentare Vittorio Agnoletto da piazza Duomo a Milano, in occasione della manifestazione organizzata da diverse sigle dell’associazionismo, tra cui "Medicina Democratica" di cui è promotore. "Chiediamo che Fontana e Gallera se ne vadano. Se ne devono andare. La sanità lombarda deve essere commissariata. Siamo a 16.500 morti ufficiali. Almeno il doppio se si mettono quelli non considerati dalla Protezione civile. Queste morti non sono solo il risultato del virus, ma c'è la responsabilità di chi ha fatto errori clamorosi, di chi ha cercato di trasformare in oggetto di profitto questa tragedia", ha attaccato Agnoletto dal palco, ricordando "i medici di base senza dpi" e "una politica dei tamponi che sembrava fatta per non trovare i positivi". (segue) (Rem)