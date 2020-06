Terromoto: da commissario 9 milioni a Marche per macerie sisma 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa di definire il passaggio di consegna della gestione delle macerie con il dipartimento della Protezione civile il commissario straordinario ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Giovanni Legnini, ha disposto il trasferimento immediato alla regione Marche di 9 milioni di euro per consentire intanto la ripresa del servizio attualmente interrotto. Lo riferisce una nota. Finora la gestione dello smaltimento delle macerie della ricostruzione pubblica è stata svolta dalla Protezione civile utilizzando le risorse, pari a 100 milioni di euro, messe a disposizione dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Risorse che, a seguito di una lunga e minuziosa verifica contabile, risultano esaurite. Alle nuove esigenze, a cominciare da quelle più urgentiche trovano soluzione con il decreto del commissario firmato ieri, si farà fronte direttamente con le risorse proprie del commissario della ricostruzione. (Com)