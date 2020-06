Coronavirus: sotto palazzo Lombardia scritta "Cacciamoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana e Gallera hanno le mani sporche di sangue come Assolombarda, in Lombardia non si può morire di lavoro". Lo ha detto uno degli organizzatori della manifestazione sotto palazzo Lombardia dove è stata tracciata una lunga scritta "Cacciamoli". "Cacciamo questa cosca mafiosa che governa questo Palazzo insieme a Confindustria. Siamo noi che dobbiamo decidere non questi balordi, questi criminali", ha detto uno degli organizzatori dal furgone utilizzato come palco lanciando la proposta di "nostri Stati generali della Lombardia con i lavoratori dello spettacolo, rider, operatori della sanità, studenti e professori. Sono questi - ha aggiunto - che devono deliberare un nuovo modo di organizzare la sanità, la giustizia, i trasporti e l'economia".(Rem)