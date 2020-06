Coronavirus: Gelmini (FI), gazzarra in piazza Duomo a Milano, sinistra senza idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano, commenta in una nota la manifestazione di oggi in piazza Duomo. "Prosegue senza sosta la caccia alle streghe di una sinistra senza idee, animata solo dalla cultura dell'aggressione all'avversario politico. Alla faccia degli appelli alla solidarietà e all'unità del Paese. Di fronte a una città e a una Regione che lottano per rialzare la testa e riprendere le attività, per garantire lavoro e reddito alle famiglie, la sinistra non trova di meglio che organizzare una gazzarra contro la Regione in piazza Duomo. La solidarietà di Forza Italia - conclude - va al governatore Fontana, all'assessore Gallera e a tutta la giunta regionale, impegnati dopo aver combattuto con determinazione il Covid19 a sostenere l'economia e la salute dei lombardi".(Com)