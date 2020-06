Molise: Greco (M5s), riconoscere il Caracciolo nel Pos come Ospedale di area disagiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll riconoscimento nel nuovo Pos (Piano operativo sanitario) dell'ospedale di Agnone quale struttura di area particolarmente disagiata "non è più rinviabile. Porteremo il tema nel prossimo Consiglio regionale, con una mozione iscritta al primo punto dell'ordine del giorno. Invito tutti i colleghi, di maggioranza e minoranza, a farla propria: gli ospedali pubblici, come il Caracciolo, non devono avere 'colori politici', bensì assicurare i Lea (Livelli essenziali di assistenza) alla popolazione. E l'ospedale di Agnone serve oltre 30 mila abitanti, operando su una vasta area interna, che si estende anche ai comuni limitrofi dell'Abruzzo. Regione che, in tempi non sospetti, ha riconosciuto l'importanza della struttura sanitaria con un atto di indirizzo". E' quanto sostiene oggi il consigliere regionale del Molise Andrea Greco (M5s). "È arrivato il momento - spiega Greco - che il Molise faccia lo stesso, prendendo una posizione netta ed inequivocabile. Oggi l'ospedale Caracciolo continua a soffrire la cronica carenza di personale medico ed infermieristico, nonostante sia stato riconosciuto come ospedale di area disagiata dal Governo nazionale. Riconoscimento a cui, a livello regionale, dovrebbe far seguito l'attivazione di tutta una serie di servizi con una strumentazione adeguata, ma per il Caracciolo ciò non è accaduto". (segue) (Gru)