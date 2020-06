Coronavirus: Majorino (Pd), Fontana e soci vanno fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana e soci vanno fermati". Lo chiede l’eurodeputato Pd ed ex assessore comunale a Milano Pierfrancesco Majorino da piazza Duomo, dove con la sua associazione "Casa Comune" e numerose altre sigle ha organizzato questo pomeriggio una manifestazione per chiedere il commissariamento della regione Lombardia, a causa della gestione dell’emergenza coronavirus. "È il momento di dire basta alla Regione, perché Fontana e soci hanno fatto molto danni e vanno fermati. C’è un’ottima opportunità di mettere in discussione la legge 23 che regola il servizio sanitario regionale attraverso la sua messa in mora, per organizzare un nuovo sistema sanitario regionale", ha spiegato Majorino a margine dell’iniziativa. (segue) (Rem)