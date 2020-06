Coronavirus: Majorino (Pd), Fontana e soci vanno fermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla petizione per chiedere il commissariamento della sanità lombarda lanciata dall’associazione "Milano 2030", che ha raccolto oltre 85 mila firme, Majorino ha fatto sapere: "Il governo non ha dato seguito a quella richiesta. ma si può ottenere nei fatti lo stesso risultato, se si mette in discussione legge 23". "Si deve capire - ha proseguito l’europarlamentare - che in Lombardia c’è un problema: se trattiamo la vicenda lombarda come se fosse una questione casuale, dicendo che poteva accadere ovunque e non vediamo le scelte pesanti e sbagliate fatte in questi mesi, rischiamo grosso anche per il futuro sul piano della salute". (segue) (Rem)