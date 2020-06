Campania: De Luca, denunce partite a giornali e tv ci aspettiamo grossi risarcimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partita la denuncia nei confronti di quelli che hanno messo in piedi operazioni mediatiche sciacallesche e somaresche per i falsi contenuti in alcune trasmissionacce proposte in questi giorni da emittenti pubbliche e da organi di stampa. Falsi che riguardavano inesistenti commissariamenti, sui numeri di posti di terapie intensive realizzati, di bagni inadeguati, di gare rivolte a laboratori privati. Abbiamo fatto l’elenco di tutti i falsi nelle trasmissionacce. Ci auguriamo consistenti risarcimenti per danni immagine subiti". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)