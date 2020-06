Campania: De Luca, presentato nuovo piano ospedaliero al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo presentato a governo un piano ospedaliero rimodulato in base alle esigenze. Il piano prevede 837 posti di terapia intensiva, che quasi raddoppieranno. Che nessun imbecille ci venga a dire che sono vuoti: la programmazione si fa quando non ci sono i pazienti. Avremo ospedali dedicati al Covid per lasciare attività ordinaria agli altri. Ci siamo dotati di 1.100 posti da riservare al Covid, quasi il doppio di quelli utilizzati mesi scorsi durante il picco dell’epidemia". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Ci stiamo preparando rispetto all’ipotesi pessimistica di virologi. Tutti ci auguriamo di non avere nuove tragedie ma il modo migliore per non averne è prepararsi a combatterle e sconfiggerle all’inizio. Noi lo stiamo facendo: per non avere, come capitato da qualche altra parte d’Italia, anziani che muoiono a migliaia o pazienti rimasti per terra perché non c’era neanche un buco in ospedali, nemmeno un letto su cui poggiarli". (Ren)