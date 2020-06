Campania: Malerba (M5s), altro che miracoli da De Luca un altro fallimento sui trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i tanti miracoli annunciati da De Luca, l'unico davvero efficace è quello che metterebbe fine all'emorragia di false dichiarazioni d'autore prodotte dal governatore della Campania. Sostenere che i trasporti regionali sono i migliori d'Italia è una palese presa in giro per quelle migliaia di pendolari reduci da un'annata costellata da record per ritardi e corse soppresse". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Tommaso Malerba: "Per non parlare delle scene di passeggeri a piedi sui binari dopo essersi stati costretti a scendere da convogli in fiamme. Con un numero di passeggeri calato del 43,7% in 8 anni e 100mila auto in più riversate sulle strade della Campania, il dato della vergogna che lascia in eredità quest'amministrazione regionale è quello sui 37 treni Eav partiti per la Germania e mai più ritornati. Un'operazione di revamping che avrebbe dovuto riconsegnarci un treno rigenerato al mese a partire dal giugno 2016. Ad oggi i treni tornati alla base sono appena 4. Quattro treni in cinque anni a completare il quadro di un sistema dei trasporti regionale che per De Luca sarebbe il migliore d'Italia. L'ultimo falso miracolo di De Luca". (Ren)