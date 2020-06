Napoli: Sarracino (Pd), incentiviamo partecipazione giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crescita economica senza mettere la necessità ambientale in secondo piano, per un nuovo sviluppo che guardi alla compatibilità ambientale per costruire una nuova economia e anche una nuova identità". Così Marco Sarracino nell'ambito del webinar "Il Mezzogiorno di domani ora!" promosso da Energia democratica. "A Napoli attraverso un patto generazionale - ha proseguito il segretario metropolitano del Pd - stiamo incentivando la partecipazione giovanile alla politica attiva", ha concluso. (Ren)