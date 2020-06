Campania: Ciarambino (M5s), fondi europei occasione persa, invertiremo la tendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo - ha aggiunto la capogruppo M5s - è di rafforzare la capacità amministrativa, con un potenziamento degli uffici preposti, puntando su semplificazione delle procedure, riduzione dei tempi ed efficace comunicazione dei bandi. Introdurremo strumenti e regole che consentano e stimolino l'apertura dei bandi anche a soggetti economici più piccoli, a cui sarà dato il massimo supporto dalla Regione Campania affinché i fondi siano un'opportunità per tutti. Istituiremo il "Desk Europa", con personale qualificato per consulenze sulle occasioni di finanziamento e stipuleremo convenzioni con le Università per formare figure specializzate nell'organigramma della Regione. L'Europa ci offre da anni un'opportunità per rialzarci e correre e non possiamo più permetterci di sprecarla", ha concluso Ciarambino. (Ren)