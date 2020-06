Abruzzo: Paolucci (Pd) chiede chiarimenti su concorsi fermi per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si lamenta la carenza di personale sanitario, si annunciano assunzioni, ma c'è un concorso pubblico fermo da febbraio per la copertura di 30 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere, indetto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti e la Regione non ha ancora svelato cosa intende fare, se portarlo avanti, visto che sono state investite risorse per espletarlo, o annullarlo in autotutela. Lo sottolinea il capogruppo Pd in Consiglio regionale dell'Abruzzo, Silvio Paolucci, che ha presentato un'interrogazione per avere informazioni sulla vicenda. "In questo pasticcio, nel frattempo si sta facendo ricorso al lavoro interinale con costi maggiori e creando ulteriore precariato e aspettative nei lavoratori a tempo", dichiara. "Parliamo di una procedura indetta con la delibera n. 1524 del 21 Dicembre 2018 – illustra l'ex assessore alla Sanità Paolucci –. La procedura concorsuale è partita il 3 maggio 2019 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in novembre si è costituita la commissione concorsuale e la procedura di preselezione è stata gestita in collaborazione con una azienda specializzata in selezione del personale, la "Merio Srl". La preselezione si è svolta l'8 Gennaio 2020 a Pesaro, dove si sono presentati 7.823 candidati, gli ammessi alla prova scritta sono stati resi noti in Gazzetta Ufficiale il 21 dello stesso mese con la convocazione per il giorno 11 Febbraio 2020 al Palacongressi di Rimini, una data a cui non si è mai arrivati, perché la commissione esaminatrice, con nota del 7 Febbraio 2020, ha sospeso tutto, "alla luce – si legge nel provvedimento - dei numerosi ricorsi già pervenuti e che stanno ancora pervenendo presso gli uffici della Asl 2" per disporre gli opportuni approfondimenti in merito ai vizi denunciati". (segue) (Gru)