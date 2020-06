Imprese: Cdp e Cassa risparmio Bolzano insieme per crescita del Gruppo Ligabue con 10 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Cassa di risparmio di Bolzano (Sparkasse) hanno sostenuto con un finanziamento da dieci milioni di euro, dalla durata di cinque anni, i piani di crescita nazionali ed internazionali del Gruppo Ligabue, leader nell’erogazione di servizi di ristorazione, logistica e housekeeping e nella fornitura di generi di conforto e attrezzature tecniche a clienti operanti nel settore energetico e della navigazione. Stando al relativo comunicato stampa, grazie all’operazione l’azienda veneta potrà sostenere i nuovi investimenti previsti dal Business Plan 2020-2022 per una costante crescita del Gruppo in Italia e un consolidamento della propria leadership sui mercati esteri. “Cassa depositi e prestiti conferma il proprio ruolo di sostegno alla crescita delle eccellenze italiane, soprattutto in settori importanti per l’economia del nostro paese e simbolo del Made in Italy nel mondo come quello della ristorazione: nello specifico, l’operazione ha l’obiettivo di valorizzare i progetti futuri dell’azienda per generare un impatto positivo sul territorio e su tutta la filiera”, ha commentato il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia. “Questo nostro intervento si inserisce nel più ampio contesto di rafforzamento della presenza della Banca nel territorio del Nord Est, dove abbiamo costituito recentemente un nuovo hub di servizio alle imprese corporate con team specialistici in materia di finanza d’impresa e servizi per le attività con l’estero”, ha aggiunto il responsabile della Direzione corporate banking di Cassa di risparmio di Bolzano, Emiliano Picello. “Il Gruppo Ligabue affronta il cambiamento imposto dai tempi con iniziative di rilancio delle attività e assetti riorganizzati, sempre con fiducia e decisione: non possiamo che ringraziare Cdp e Cassa di risparmio di Bolzano, che da anni sostengono le nostre attività, per l’appoggio che hanno saputo darci anche in questa occasione", ha Inti Ligabue, presidente e amministratore delegato del Gruppo Ligabue. (Com)