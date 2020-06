Tlc: Tim, accesa banda ultralarga nelle aree bianche di 54 comuni in provincia di Trento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Trentino ha fame di connettività soprattutto nelle aree bianche, ovvero quelle periferiche che non sono interessanti commercialmente per i gestori telefonici: la provincia autonoma di Trento si è impegnata a sostenere la digitalizzazione del territorio affinché aziende e cittadini trovino risposte alla necessità di accedere alla rete in maniera stabile e veloce”, ha commentato l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, aggiungendo che l’economia trentina ha bisogno della rete per sviluppare e consolidare il proprio business. “Questa importante iniziativa nelle aree bianche del Trentino rappresenta un passaggio fondamentale per il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle località meno abitate della regione”, ha aggiunto Massimo Tarsi, responsabile Field operations line per il Trentino Alto Adige di Tim. La banda ultralarga, ha aggiunto, consente di abilitare servizi di grande valore per famiglie e imprese, e soprattutto durante la fase di grave emergenza per il paese ha dato risposta alla grande richiesta di connettività per lo smart working e la didattica a distanza, contribuendo concretamente in questo modo allo sviluppo dei territori finora mai raggiunti dall’ecosistema digitale. “Un grande sforzo infrastrutturale che vedrà protagonista Tim anche in futuro a sostegno delle imprese e delle comunità locali”, ha aggiunto. (Com)