Molise: Toma su emergenza Covid-19, chiesto potenziamento rete ospedaliera al ministero

- Ieri la Regione Molise ha trasmesso sul SiVeAS, Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito presso il ministero della salute, la proposta di potenziamento della Rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 nella regione Molise, dopo che, nella giornata di mercoledì 17, avevo provveduto ad inviarla direttamente al ministro Speranza. Così il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, in relazione alla proposta di potenziamento della Rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19, trasmessa dalla Regione Molise al ministero della salute. "È inesatta, dunque, l’affermazione secondo cui l’unica proposta trasmessa al Ministero sia quella relativa alla realizzazione di un Centro Covid-19 presso la struttura ospedaliera Vietri di Larino. Chi l’ha fatta, evidentemente, non è a conoscenza della reale situazione", conclude Toma.(Com)