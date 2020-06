Campania: De Luca, democrazia forte se offre risultati non promesse e parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grande piano di manutenzione del territorio del nostro Paese e riprendere in mano gestione acque e ciclo rifiuti. Si potrebbe fare censimento, riprendere progetti e dare subito risorse. È del tutto evidente che queste sono cose semplici e per questo motivo non si faranno. Noi siamo un Paese straordinariamente ricco di grandi statisti e straordinariamente povero di buoni amministratori. Non abbiamo ancora capito che una democrazia è forte non per le promesse ma per le decisioni e risultati che offre ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)