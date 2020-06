Campania: De Luca, con rigore ce la faremo nonostante Stati generali e somari della politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci stiamo preparando con rigore e serietà, al netto delle fesserie che non mancheranno. Ai cittadini chiedo di mantenere comportamenti responsabili. In Italia sono saltati tutti i controlli, già detto altro che la festa dei tifosi. L’unica possibilità di salvezza è responsabilità per se stesso, famiglia e comunità. Ci auguriamo che sia così, come è stato nei mesi passati tranne qualche squinternato. Dobbiamo continuare così e andrà bene sul piano sanitario e cominceremo a riprendersi anche sul piano economico nonostante gli Stati generali e nonostante qualche somaro della politica a cui dovremo prepararci a dedicare un’attenzione pari a zero nelle prossime settimane". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)