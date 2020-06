Campania: De Luca, Salvini somaro politico che attacca Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo tutti che quello che è accaduto per una vittoria sportiva rilevante sarebbe successo ovunque. Dato che è accaduto a Napoli il cafone ha ritenuto di dover fare dei commenti. Io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Perché se uno organizza, il 2 giugno, una manifestazione di una violazione di tutte le norme anti assembramento e non è un giovane tifoso ma un segretario di un partito politico insieme con la vispa Teresa e si permette di aprire bocca vuol dire che questo politico ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usurato". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. "Altro motivo di ciucciaria, come direbbe Eduardo De Filippo: si fa un assembramento notturno e l’equino chiede conto al presidente della Regione. È il caso di ricordargli che la responsabilità sull’ordine pubblico è del ministero dell’Interno e del Prefetto, nulla c’entra il presidente della Regione". E quindi ha concluso: "Noi avremmo potuto attaccare altre realtà del Paese ma non lo abbiamo fatto perché a differenza di quel neanderthal siamo civili". (Ren)