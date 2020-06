Salerno: Amatruda, gravissime affermazioni di De Luca e Napoli su fonderie Pisano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaetano Amatruda ha inoltre aggiunto: "In un Paese normale, preso atto dell'immobilismo e della schizofrenia delle istituzioni, preso atto della incapacità di avviare un dialogo leale con le associazioni e le forze politiche, sarebbe intervenuta la magistratura. Dove si è mai visto un presidente di Regione che annuncia, in un soliloquio in tv, la probabile chiusura di una azienda? Dove si è mai vista una così evidente sudditanza di un sindaco? Dove si registra l'immobilismo amministrativo di un Comune rispetto a circostanze così gravi? Neanche nei paesi comunisti più arretrati del mondo. Ed allora gli organi di vigilanza, tutti, hanno il dovere di accelerare questa operazione che è diventata, ora, anche di trasparenza amministrativa". Dunque Amatruda ha concluso: "E' un dovere verso l'imprenditore, verso i lavoratori che hanno il diritto di essere sereni e soprattutto verso la cittadinanza che ha il diritto di sapere e conoscere, di avere certezze sulle condizioni ambientali e sulla salute". (Ren)