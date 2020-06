Cultura: domani riaprono museo Cortes a Napoli e certosa San Giacomo a Capri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono nel fine settimana le aperture dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Ne ha dato notizia in una nota il Mibact: "Domani riapriranno il museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e museo delle Carrozze a Napoli: sezione Museo delle Carrozze, la certosa di San Giacomo a Capri (Na), il museo archeologico dell'antica Capua di Santa Maria Capua Vetere (Ce), il museo archeologico di Calatia a Maddaloni (Ce), il museo archeologico territoriale della Penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento (Na), il comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae (Lt), la Villa Lante a Bagnaia (Vt), e Palazzo Altieri a Oriolo Romano (Vt)". E non è tutto: "Domenica 21 giugno torneranno visibili al pubblico il Teatro romano di Teanum Sidicinum a Teano (Ce) e il museo storico archeologico di Nola (Na). Oggi invece hanno riaperto il museo nazionale del Palazzo di Venezia a Roma, il museo archeologico dell'Agro Atellano a Succivo (Ce), il Museo archeologico dell'antica Allifae a Alife (Ce)". (Ren)