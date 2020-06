Napoli: De Magistris, sopralluoghi a Scampia e Piscinola, la città non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho eseguito dei sopralluoghi a Scampia per osservare da vicino l’avanzamento dei lavori in due cantieri strategici: l’abbattimento della vela e la realizzazione del polo universitario. Entrambi procedono regolarmente. In più, nel deposito di Piscinola, è arrivato anche il secondo treno della nuova metropolitana che inizierà le prove su rotaie nei prossimi giorni. Napoli non si ferma, nonostante tutto". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. (Ren)