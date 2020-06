Salerno: Amatruda, gravissime affermazioni di De Luca e Napoli su fonderie Pisano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un Paese normale le dichiarazioni di Vincenzo De Luca e di Enzo Napoli sulle fonderie Pisano avrebbero avviato una concreta e veloce operazione 'verità' o avrebbero spinto la magistratura a chiedere lumi sulle pesanti affermazioni". Lo ha affermato in una nota Gaetano Amatruda, giornalista professionista che anima l'associazione Andare Avanti: "Un presidente di Regione che testualmente dice ' Abbiamo alcuni problemi ambientali a cui stiamo lavorando. Nei prossimi giorni valuteremo il problema riguardo alle fonderie Pisano di Salerno. Riceveremo una relazione molto dettagliata dall'Istituto Zooprofilattico ma la mia sensazione è che non si debba aprire l'attività', avrebbe dovuto chiarire nei giorni immediatamente successivi. De Luca, che molto probabilmente ha già ricevuto parte della relazione, tentenna, perde tempo e non rende noti i dati dello studio. E sull'altro versante fa peggio il sindaco della città capoluogo Enzo Napoli che, intervistato qualche giorno dopo le dichiarazioni del governatore, si è allineato senza pretendere spiegazioni. Enzo Napoli avrebbe dovuto, utilizzando tutti i canali ufficiali, chiedere le ragioni di affermazioni così nette". (segue) (Ren)