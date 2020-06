Campania: Muscarà (M5s), De Luca è passato dai lanciafiamme alle trivelle ai Campi Flegrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività di trivellazione ai Campi Flegrei non soltanto deve trovare una giustificazione, ma soprattutto una soluzione in tempi rapidi. In particolare dopo che la Regione Campania ha candidamente ammesso in aula che gli uffici non hanno ancora alcuna idea su come rimediare al danno provocato con la trivellazione in via Scarfoglio per gli esperimenti di geotermia. Insomma, siamo passati dal brandire il lanciafiamme per la sicurezza dei cittadini, alle trivelle che potrebbero aver minato in maniera irreversibile la staticità di un territorio già compromesso per la perpetua attività sismica". E' quanto ha dichiarato in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Maria Muscarà: "Lo scorso 10 giugno i residenti della zona hanno segnalato che erano in corso interventi di scavo di cui non si conosceva la ragione, ma che hanno fatto registrare l'innalzarsi di geyser fino ad alcune decine di metri, con dispersione di gas". (segue) (Ren)