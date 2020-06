Campania: Muscarà (M5s), De Luca è passato dai lanciafiamme alle trivelle ai Campi Flegrei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muscarà ha proseguito: "Si tratta di un progetto denominato GeoGrid, cofinanziato dalla Regione, che risulta autorizzato da un decreto dirigenziale di novembre 2018, e i cui fondi sono in scadenza. Alla giunta, rappresentata in aula dall'assessore Marchiello, abbiamo chiesto, senza ricevere risposte chiare, in base a quali valutazioni è stata autorizzata la realizzazione del progetto in un'area a forte criticità sismica quale quella dei Campi Flegrei e se è stato richiesto il parere del Dipartimento nazionale di Protezione civile". Il consigliere Muscarà ha concluso: "Inoltre, in che modo la Regione non solo intende intervenire per arginare i danni, ma anche quale sarà il destino dei fondi in caso di revoca dell'autorizzazione. Il sospetto è che questa operazione stia nascondendo una distribuzione di denaro per consulenze in nome di un progetto che è già stato bocciato dalla Regione stessa". (Ren)